В Архангельской области нарушаются права маломобильных граждан

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка соблюдения прав граждан на получение услуг на предприятиях в сфере бытового обслуживания.

Установлено, что в организациях указанного профиля, расположенных на территории области и округа, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, нарушаются положения санитарно-эпидемиологического законодательства и требования противопожарных норм.

По результатам проверки выявлено более 120 нарушений законодательства, в целях их устранения руководителям организаций внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.