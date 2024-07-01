Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области нарушаются права маломобильных граждан

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа  проведена проверка соблюдения прав граждан на получение услуг на предприятиях в сфере бытового обслуживания.

Установлено, что в организациях указанного профиля, расположенных на территории области и округа, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, нарушаются положения санитарно-эпидемиологического законодательства и требования противопожарных норм.

По результатам проверки выявлено более 120 нарушений законодательства, в целях их устранения руководителям организаций внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.

21 август 07:44 | : Скандалы

Главные новости


В поисках красоты и смыслов. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (234)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20