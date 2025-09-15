Вверх
Прокуратура Архангельской области взыскала со строительной фирмы 83 млн рублей

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении государственного контракта.

Установлено, что по результатам электронного аукциона между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «Константа» заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.

Между тем, при участии в торгах подрядчик, действуя недобросовестно, представил недостоверные сведения об опыте исполнения строительных работ, подложные документы для его подтверждения.

Ввиду несоответствия общества требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в результате рассмотрения мер прокурорского реагирования сделка расторгнута государственным заказчиком в одностороннем порядке и вынужденно заключен замещающий контракт с другим лицом по иной более высокой цене.

Так как действиями подрядчика причинены убытки бюджету региона в виде разницы между ценой расторгнутой и замещающей сделок, прокуратура области и автономного округа обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением об их взыскании с ООО СК «Константа».

Решением суда в доход бюджета Архангельской области с ответчика взысканы убытки в сумме 83,6 млн рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу и обжалуется стороной по делу.

23 октябрь 08:45 | : Скандалы

