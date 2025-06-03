В Архангельской области подрядчик не одолел строительство объекта культуры

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок.

Установлено, что муниципальным казенным учреждением с обществом заключен контракт на выполнение работ по строительству в регионе объекта культуры на сумму свыше 80 млн рублей за счет бюджетных средств.

При этом общество при заключении контракта скрыло от заказчика факт привлечения его к административной ответственности за незаконную передачу вознаграждения должностному лицу, который является безусловным основанием для отстранения от участия в закупке.

В связи с этим, заместитель прокурора области и округа обратился в Арбитражный суд области с исковым заявлением о признании договора недействительным и возврате выплаченных денежных средств, в размере, превышающем 80 млн рублей.

Суд, не согласившись с позицией прокурора, отказал в удовлетворении требований, сославшись на фактическое выполнение подрядчиком работ и их оплате заказчиком.

Не согласившись с судебным решением прокуратурой в вышестоящий суд принесена апелляционная жалоба, которая 03.06.2025 удовлетворена. Судебный акт первой инстанции отменен, договор расторгнут, денежные средства подлежат возврату в бюджет.

Решение суда вступило в законную силу.