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В Архангельской области подрядчик не одолел строительство объекта культуры

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок.

Установлено, что муниципальным казенным учреждением с обществом заключен контракт на выполнение работ по строительству в регионе объекта культуры на сумму свыше 80 млн рублей за счет бюджетных средств.

При этом общество при заключении контракта скрыло от заказчика факт привлечения его к административной ответственности за незаконную передачу вознаграждения должностному лицу, который является безусловным основанием для отстранения от участия в закупке.

В связи с этим, заместитель прокурора области и округа обратился в Арбитражный суд области с исковым заявлением о признании договора недействительным и возврате выплаченных денежных средств, в размере, превышающем 80 млн рублей. 

Суд, не согласившись с позицией прокурора, отказал в удовлетворении требований, сославшись на фактическое выполнение подрядчиком работ и их оплате заказчиком. 

Не согласившись с судебным решением прокуратурой в вышестоящий суд принесена апелляционная жалоба, которая 03.06.2025 удовлетворена. Судебный акт первой инстанции отменен, договор расторгнут, денежные средства подлежат возврату в бюджет. 

Решение суда вступило в законную силу.

24 июнь 15:34 | : Скандалы

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