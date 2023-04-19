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Чиновников из Шенкурского округа обвиняют в служебном подлоге

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Установлено, что с целью замены водопровода в д. Шипуновская администрацией МО «Никольское» в 2021 году заключен контракт с ООО «ВАРИАНТ» на выполнение работ по замене водопровода. Однако фактически работы по разборке старого трубопровода водоснабжения не проведены.

Должностные лица  администрации МО «Никольское» зная о том, что работы по демонтажу старой ветки возможно осуществить лишь с согласия собственников земельных участков, по территории которых он пролегает, не получили их согласия на выполнение данного вида работ.  

При  заключении с ООО «ВАРИАНТ» контракта по замене водопровода умышленно внесли в данный контракт и приложения к нему заведомо недостоверные сведения в части предстоящих работ по демонтажу старого водопровода, а так же умышленно внесли в акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющихся официальными документами, заведомо ложные сведения по демонтажу старой ветки водопровода.

На основании материалов проверки прокуратуры района Вельским межрайонным следственным отделом СУСК России по АО и НАО возбуждено уголовное дело по факту совершения служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ).

Ведется следствие. 

14 июнь 14:27 | : Скандалы

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