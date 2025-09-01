Вверх
В детском саду Северодвинска мухлевали с премиями

По результатам проведенной прокуратурой г. Северодвинска проверки выявлены факты незаконного получения работниками детского сада премий за  результаты работы. 

Установлено, что в 2024 г. в комиссию учреждения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическими работниками представлены поддельные документы, подтверждающие участие в международных педагогических конкурсах и размещение статьи в образовательных СМИ.

В дальнейшем, данные лица, будучи членами комиссии,  голосовали за принятие решений о начислении им по заведомо подложным документам соответствующих баллов, получение которых явилось основанием к начислению и выплате премий.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города руководителю дошкольного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, необоснованно полученные денежные средства возвращены в бюджет учреждения.

