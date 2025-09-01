Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Коноша жилой дом превратился в филиал Ниагарского водопада

В Народный фронт пришло видео от подписчицы из посёлка Коноша. В двухсекционной трёхэтажке на Советской, 94, корпус 1 и корпус 2 – настоящий потоп из-за ремонта крыши.

Замена кровли началась в сентябре, а в октябре многоквартирный дом превратился в Ниагарский водопад. Вода течёт с потолка в подъездах и квартирах третьего этажа. В итоге страдают жильцы, а это – более 100 человек.

Взрослые и дети ходят по дому с зонтами и в резиновых сапогах. В подъезде отваливается декоративная плитка, а свет не работает из-за замыкания проводки. Люди звонили в УК “Колибри”, ЕДДС и администрацию МО “Коношское”, но ответ один – ничем помочь не можем. На ЧС отреагировал лишь глава района, пообещавший жителям оказать юридическую помощь в претензионной работе.

Представители Народного фронта обратились в региональную прокуратуру. Требуют найти и наказать виновных за потоп в доме на Советской. 

16 октябрь 13:38 | : Скандалы

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (218)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20