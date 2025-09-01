В поселке Коноша жилой дом превратился в филиал Ниагарского водопада

В Народный фронт пришло видео от подписчицы из посёлка Коноша. В двухсекционной трёхэтажке на Советской, 94, корпус 1 и корпус 2 – настоящий потоп из-за ремонта крыши.



Замена кровли началась в сентябре, а в октябре многоквартирный дом превратился в Ниагарский водопад. Вода течёт с потолка в подъездах и квартирах третьего этажа. В итоге страдают жильцы, а это – более 100 человек.



Взрослые и дети ходят по дому с зонтами и в резиновых сапогах. В подъезде отваливается декоративная плитка, а свет не работает из-за замыкания проводки. Люди звонили в УК “Колибри”, ЕДДС и администрацию МО “Коношское”, но ответ один – ничем помочь не можем. На ЧС отреагировал лишь глава района, пообещавший жителям оказать юридическую помощь в претензионной работе.



Представители Народного фронта обратились в региональную прокуратуру. Требуют найти и наказать виновных за потоп в доме на Советской.