Под вечным дождем. Видео из Коноши

Народный фронт получил видео от жителей многоквартирного дома в поселке Коноша по улице Советской 94 корпус 1.

Повсюду плесень, лужи, люди боятся включать свет, чтобы не было замыкания.

30-квартирный трехэтажный дом был построен по федеральной программе по переселению из аварийного жилья и введен в эксплуатацию в 2016 году. Качество новостройки не выдерживает критики: протечки начались практически сразу, но ни подрядчик, ни администрация никаких мер по их устранению тогда не приняли.

Сейчас жильцы столкнулись с тем, что их дом остался без управляющей организации, которая сбежала от ответственности управления этой многоэтажкой.

Народный фронт обратился в прокуратуру региона с просьбой выявить ответственных в данной коммунальной беде и обеспечить права граждан на качественное жильё.

Как мы сообщали ранее, вопиющим рукожопством горе-строителей уже заинтересовались следственные органы. Не исключаются и финансовые махинации при строительстве…