Прокуратура Архангельска бьет рублем по ТГК-2 за перерытый город

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях.

В рамках подготовки к отопительному сезону прокуратурой выявлены многочисленные нарушения закона, связанные с нарушением порядка проведения земляных работ при ремонте инженерных сетей.

По результатам выездных мероприятий, проведенных прокуратурой на территории областного центра, возбуждено 64 дела об административных правонарушениях по фактам нарушений порядка проведения земляных работ.

По итогам рассмотрения административных производств хозяйствующие субъекты подвергнуты административной ответственности в виде предупреждений и штрафов на общую сумму более 5 млн рублей.

К примеру, в связи с нарушением порядка предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению потребителям многоквартирного дома № 4 корп. 2 по ул. Октябрят в городе Архангельске, а также ненадлежащим содержанием инженерных сетей теплоснабжения прокуратурой города руководителю ПАО «ТГК-2» внесено представление, которое удовлетворено, выполнен перерасчет потребителям указанного жилого дома, руководитель тепловых сетей ПАО «ТГК-2» привлечен к дисциплинарной ответственности.

За нарушение порядка предоставления коммунальных услуг, а также ненадлежащее содержание инженерных сетей общество привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тыс. рублей.