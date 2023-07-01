Справедливость есть! Прокуратура привлекла ТГК-2 за разрытый Архангельск

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства хозяйствующими субъектами при производстве земляных работ на территории областного центра.

Установлено, что ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» нарушены более чем на два месяца сроки производства земляных работ и восстановления благоустройства при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях теплоснабжения по адресам: пр. Обводный канал, д.4, 1-й Банный переулок, д.2, ул. Касаткиной, д.3.

В этой связи за нарушение порядка проведения работ по постановлениям прокуратуры ПАО «ТГК-2» привлечено к административной ответственности по ст. 7.1 Закона Архангельской области «Об административных правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ с назначением штрафов на общую сумму 150 000 рублей.