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Справедливость есть! Прокуратура привлекла ТГК-2 за разрытый Архангельск

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства хозяйствующими субъектами при производстве земляных работ на территории областного центра. 

Установлено, что ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» нарушены более чем на два месяца сроки производства земляных работ и восстановления благоустройства при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях теплоснабжения по адресам: пр. Обводный канал, д.4, 1-й Банный переулок, д.2, ул. Касаткиной, д.3.  

В этой связи за нарушение порядка проведения  работ по постановлениям прокуратуры  ПАО «ТГК-2» привлечено к административной ответственности по ст. 7.1 Закона Архангельской области «Об административных правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ с назначением штрафов на общую сумму 150 000 рублей.

 

14 сентябрь 14:15 | : Скандалы

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