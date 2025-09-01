Вверх
В маневренном жилье Котласа в ступор вводят даже унитазы

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения жилищного законодательства выявлены факты бездействия администрации ГО АО «Котлас» в вопросе надлежащего содержания жилых помещений маневренного жилого фонда.

Установлено, что указанные помещения требуют проведения текущего ремонта – покраски полов, поклейки обоев, замены покрытий потолка, стен и дверных блоков, электрических выключателей, розеток.

Неисполнение органом местного самоуправления возложенных законом обязанностей по надлежащему содержанию жилых помещений маневренного фонда нарушает права неопределенного круга лиц, претендующих на предоставление жилых помещений указанной категории.

В этой связи прокурором в суд предъявлено исковое заявление к ГО АО «Котлас» об обязании устранить нарушения, допущенные при содержании помещений маневренного фонда.

Решением суда иск прокурора удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора. 

