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Администрация Котласа подсовывает нуждающимся негодное маневренное жилье

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения жилищного законодательства выявлены факты бездействия администрации ГО АО «Котлас» и Котласского муниципального округа в вопросе надлежащего содержания жилых помещений маневренного жилого фонда.

Установлено, что указанные помещения требуют проведения текущего ремонта – покраски полов, поклейки обоев, замены покрытий потолка, стен и дверных блоков, электрических выключателей, розеток.

Неисполнение органом местного самоуправления возложенных законом обязанностей по надлежащему содержанию жилых помещений маневренного фонда нарушает права неопределенного круга лиц, претендующих на предоставление жилых помещений указанной категории.

В этой связи прокурором в суд предъявлены исковые заявления к ГО АО «Котлас» и Котласскому муниципальному округу об обязании устранить нарушения, допущенные при содержании помещений маневренного фонда. 

Решениями суда иски прокурора удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле прокурора.

     

13 май 12:00 | : Скандалы

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