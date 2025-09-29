Вверх
В Архангельске замначальника почты устроила себе кормушку из закрытой информации

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отделения  почтовой связи Операционного управления Архангельского почтамта УФПС Архангельской области АО «Почта России». Она обвиняется  по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ       (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшее причинение вреда критической  информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное лицом с использованием  своего служебного положения).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемая, используя свое служебное положение, желая получить от АО «Почта Банк» ежемесячное денежное вознаграждение за открытие банковских счетов, в январе-феврале 2025 в отделении почтовой связи, обладая в силу служебных полномочий персональным логином к единой автоматизированной системе отделения почтовой связи АО «Почта России» и электронной подписью для доступа в эту систему, без ведома и волеизъявления жителей города, обратившихся за получением почтовых отправлений, ввела в программное обеспечение их паспортные данные, а также номер мобильного телефона, после чего открыла банковские (сберегательные счета) на их имя. 

Сведения об открытии счетов в автоматическом режиме с использованием интеграционного интерфейса  внесены в автоматизированную банковскую систему АО «Почта Банк», а несанкционированное внесение недостоверной информации существенно нарушило правило эксплуатации средств хранения, обработки, передачи охраняемой компьютерной информации.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала в полном объеме. 

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не срок до 3 лет либо без такового.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.      

29 сентябрь 08:51 | : Скандалы

