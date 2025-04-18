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Оператор "Почты России" из Архангельска провернула махинацию с банковским счетом клиентки

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оператора связи отделения почты Архангельского почтамта УФПС Архангельской области АО «Почта России», обвиняемой по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемая 21.01.2025 в отделении почтовой связи, обладая в силу служебных полномочий персональным логином к единой автоматизированной системе отделения почтовой связи АО «Почта России» и электронной подписью для доступа в эту систему, без ведома и волеизъявления жительницы города, обратившейся за получением почтового отправления, ввела в программное обеспечение ее паспортные данные, а также номер мобильного телефона, после чего в тайне от нее открыла банковский (сберегательный) счет на ее имя. 

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала в полном объеме. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г.Архангельска.     

19 май 09:02 | : Скандалы

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