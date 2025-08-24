"Архангельский фанерный завод" потерял 50 тысяч рублей на штрафе

Мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного района по результатам рассмотрения постановления прокурора г. Новодвинска АО «Архангельский фанерный завод» привлечено к административной ответственности по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица послужило неисполнение требований законодательства о том, что при заключении трудового договора с лицом, замещавшим ранее должности муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, необходимо в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы.

Вместе с тем установлено, что организацией при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим, замещавшим ранее должность в УФСИН России по Архангельской области, в установленный законом срок уведомление по его последнему месту работы не направлено.

Судом юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.