Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Архангельский фанерный завод" потерял 50 тысяч рублей на штрафе

Мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного района по результатам рассмотрения постановления прокурора г. Новодвинска АО «Архангельский фанерный завод» привлечено к административной ответственности по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица послужило неисполнение требований законодательства о том, что при заключении трудового договора с лицом, замещавшим ранее должности муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, необходимо в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы.

Вместе с тем установлено, что организацией при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим, замещавшим ранее должность в УФСИН России по Архангельской области, в установленный законом срок уведомление по его последнему месту работы не направлено.

Судом юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

 

23 сентябрь 08:46 | : Скандалы

Главные новости


Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (300)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20