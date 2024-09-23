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Котласское МБУ "Служба благоустройства" наследило в коррупционном поле

Мировым судьей судебного участка № 3 Котласского судебного района по результатам рассмотрения постановления Котласского межрайонного прокурора МБУ Городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства» и его директор привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Основанием для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении юридического лица и его директора послужило неисполнение требований законодательства о том, что при заключении трудового договора с лицом, замещавшим ранее должности государственной службы, включенные в соответствующие перечни, необходимо в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы. 

 Вместе с тем установлено, что организацией при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим, ранее работавшим в межмуниципальном отделе МВД России «Котласский», в установленный законом срок уведомление по его последнему месту работы не направлено.

 Судом юридическому лицу определено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, его директору – 20 тыс. рублей.

 

15 октябрь 11:13 | : Скандалы

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