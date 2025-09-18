Позднее прощание. Экс-министр Герштанский задержан органами

Только вчера мы опубликовали прощание экс-министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского с народонаселением Поморья.

И вчера же опубликовали новость о крупном коррупционном скандале в недрах того же областного Минздрава. Цитируем:

- По мнению органа предварительного расследования, обвиняемый (житель Санкт-Петербурга), действуя по указанию неустановленного должностного лица Министерства здравоохранения Архангельской области, вступил в сговор с бенефициаром группы компаний, осуществляющих на территории города Архангельска строительство жилых многоквартирных домов, на передачу за сумму взятки более 10 млн.рублей избыточной тепловой энергии от подведомственного данному министерству учреждения – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», необходимой для строительства и ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. После получения части взятки в размере 10 млн.рублей, которую обвиняемый намеревался передать неустановленному должностному лицу Министерства здравоохранения Архангельской области, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

И вот две новости слились в одну – «неустановленным лицом» оказался упомянутый экс-министр, который, как говорят, все-таки успел «проставиться» в связи с уходом с должности.

Герштанский препровожден в ИВС.

Ждем дальнейшего развития событий…