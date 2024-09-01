Фирма, завалившая капремонт в 1 горбольнице Архангельска, вернет в бюджет 23 млн

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверено исполнение законодательства при реализации государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений реанимации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич».

Установлено, что к предусмотренному контрактом сроку подрядчик работы не выполнил, перечисленный ему из бюджета Архангельской области авансовый платеж не отработал. В связи с этим государственным заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения сделки.

В целях обеспечения исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» для выполнения указанных работ учреждение здравоохранения было вынуждено заключить замещающую сделку стоимостью выше, чем предыдущий контракт.

Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением о взыскании с подрядчика в пользу учреждения 12,9 млн рублей в возврат уплаченного аванса, а также в доход бюджета Архангельской области 9,4 млн рублей в возмещение убытков, возникших в результате заключения замещающей сделки на сопоставимые работы по капитальному ремонту помещений реанимации с иным юридическим лицом.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.