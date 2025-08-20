Александр Герштанский: "Не поминайте лихом!"

Покидая пост главы регионального Минздрава, Александр Герштанский через соцсети обратился к народонаселению Поморья:

«Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие коллеги, медицинские работники!

В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо подвести черту и принять новое, непростое решение. Для меня таковым стало решение об отставке с поста министра здравоохранения нашего региона. 19 сентября 2025 года завершается почти пятилетний период моей работы на этом ответственном посту.

Эти пять лет были временем колоссальных вызовов, напряженного труда и, уверен, развития здравоохранения Поморья. Мы прошли через суровые испытания пандемией, мобилизовали все силы и доказали, что наша медицинская система — это крепкий, надежный щит для каждого жителя области.

Хочу от всего сердца поблагодарить губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского за оказанное доверие, поддержку наших инициатив и понимание. Без Вашей уверенности в наших силах многие проекты остались бы лишь в планах.

Дорогие мои коллеги, врачи, фельдшеры, медицинские сестры все работники здравоохранения! Обращаюсь к вам с бесконечной благодарностью и уважением. Вы — настоящие герои, стальные люди с огромным сердцем. Вы каждый день несете свою нелегкую вахту, спасая жизни и возвращая здоровье жителям Поморья. Ваша преданность профессии, стойкость и милосердие — это главный капитал и гордость нашего здравоохранения. Низкий вам поклон за ваш труд.

Отдельные слова благодарности — команде Минздрава, моим непосредственным соратникам. Спасибо за ваш профессионализм, инициативность и умение работать в самых сложных условиях. Все, что нам удалось сделать, — это наша общая заслуга.

И, конечно, я не могу не сказать спасибо жителям Архангельской области. Спасибо за ваше терпение, понимание, конструктивную критику, которая помогала нам становиться лучше. Вы — самая важная причина, по которой мы работали не покладая рук.

Что нам удалось сделать за эти годы вместе? Мы не просто решали текущие задачи, мы закладывали фундамент на будущее:

· Были капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием десятки медучреждений по всей области, от Архангельска до самых отдаленных районов. Особой гордостью считаю запуск нового корпуса детской областной клинической больницы.

· Мы существенно усилили пакет региональных мер поддержки медицинских работников, привлекли в районы сотни молодых специалистов.

· Создали дистанционный консультативный центр для описания рентгеновских снимков жителей всей области.

· Во время пандемии COVID-19 организовали беспрецедентную по масштабам работу по вакцинации и развертыванию коечного фонда, спасли тысячи жизней.

Покидая пост, я уверен: здравоохранение региона в надежных руках. У него есть четкие векторы развития, сильная команда и самый ценный ресурс — преданные своему делу люди.

С новым руководителем я готов делиться своим опытом и всегда буду болеть душой за наше северное здравоохранение.

Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением и благодарностью, Александр Герштанский».

Пока пост министра здравоохранения области займет Татьяна Русинова… хотя слухи ходят о некой Елене Левиной из НАО.

