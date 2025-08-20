В Минздраве Архангельской области назревает крупный коррупционный скандал

Сегодня, 20 сентября 2025 года, судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего жителя города Санкт-Петербург, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткополучателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними в получении и даче взятке, в особо крупном размере).

По мнению органа предварительного расследования, обвиняемый, действуя по указанию неустановленного должностного лица Министерства здравоохранения Архангельской области, вступил в сговор с бенефициаром группы компаний, осуществляющих на территории города Архангельска строительство жилых многоквартирных домов, на передачу за сумму взятки более 10 млн.рублей избыточной тепловой энергии от подведомственного данному министерству учреждения – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», необходимой для строительства и ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. После получения части взятки в размере 10 млн.рублей, которую обвиняемый намеревался передать неустановленному должностному лицу Министерства здравоохранения Архангельской области, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом всех представленных следователем материалов, данных о личности обвиняемого, характера и степени общественной опасности инкриминируемого деяния, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 15 ноября 2025 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Архангельский областной суд в установленном законом порядке.