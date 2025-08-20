Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Минздраве Архангельской области назревает крупный коррупционный скандал

Сегодня, 20 сентября 2025 года, судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего жителя города Санкт-Петербург, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткополучателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними в получении и даче взятке, в особо крупном размере).

По мнению органа предварительного расследования, обвиняемый, действуя по указанию неустановленного должностного лица Министерства здравоохранения Архангельской области, вступил в сговор с бенефициаром группы компаний, осуществляющих на территории города Архангельска строительство жилых многоквартирных домов, на передачу за сумму взятки более 10 млн.рублей избыточной тепловой энергии от подведомственного данному министерству учреждения – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», необходимой для строительства и ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. После получения части взятки в размере 10 млн.рублей, которую обвиняемый намеревался передать неустановленному должностному лицу Министерства здравоохранения Архангельской области, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом всех представленных следователем материалов, данных о личности обвиняемого, характера и степени общественной опасности инкриминируемого деяния, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 15 ноября 2025 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Архангельский областной суд в установленном законом порядке.

 

20 сентябрь 13:20 | : Скандалы

Главные новости


Без иллюзий. О выборах в Архангельской области
Архангельск. История одной Лужи

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (264)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20