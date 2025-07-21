Жители округа Варавино-Фактория боятся новостройки

В Народный фронт обратились жители округа Варавино-Фактория. Люди обеспокоены, что на улице Воронина, 31 началось строительство 12-этажного двухкорпусного комплекса. Жаловались в мэрию Архангельска, но их не слышат. Между тем, соседние здания в радиусе 30 метров от стройки не обследованы.



Стройплощадка расположена забор в забор к детскому саду “Клюковка”, объект буквально заходит на прогулочную площадку для малышей.



На торцевых панелях соседней пятиэтажки на Воронина, 31, корпус 3 идут трещины, фасады не ремонтировались и официально признаны аварийными ещё в 2015 году. Горожане боятся, что подъезд просто обвалится из-за забивки свайного поля.



К тому же, жильцы ближайших восьми домов, а это 2500 человек, целыми зимами воюют с администрацией из-за сбоев с теплоснабжением и переживают, что при новой стройке старые сети просто не выдержат.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует проверить проектно-сметную документацию, расчеты инсоляции нового здания и его вибрационных воздействий на соседние конструкции, а также состояние и степень износа подводящих коммуникаций.