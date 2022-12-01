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Прокурор Мезенского района через суд добился выделения земли многодетным

Прокуратурой Мезенского района в ходе осуществления надзорной деятельности установлено отсутствие достаточного количества сформированных земельных участков, отвечающих требованиям обеспеченности транспортной и инженерной инфраструктурой, в целях однократного бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на 25.02.2022 в реестре многодетных семей, желающих приобрести земельный участок на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» находится 60 семей, однако в перечень сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям входят лишь 6 участков. 

Прокурором района главе администрации МО «Мезенский район» внесено представление, которое признано обоснованным, однако должных мер не принято, что послужило основанием для обращения в суд.

Решением Лешуконского районного суда на администрацию МО «Мезенский район» возложена обязанность в течение года со дня вступления его в законную силу организовать формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков в целях однократного бесплатного предоставления многодетным семьям.

Решение суда в законную силу не вступило.

15 декабрь 10:59 | : Скандалы

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