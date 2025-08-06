Вверх
Проверка готовности Коноши к отопительному сезону не выявила ничего хорошего

Прокурором Коношского района Русланом Корнилаевым в целях обеспечения законности при подготовке к отопительному периоду проверены расположенные на территории района котельные, эксплуатируемые теплоснабжающими организациями и муниципальным унитарным предприятием, в том числе работоспособность на котельных резервных источников питания.

С целью недопущения нарушений закона, связанных с подготовкой и прохождением предстоящего отопительного сезона руководителям названных предприятий объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Вопрос подготовки к отопительному периоду находится на постоянном контроле в прокуратуре района. 

 

15 сентябрь 14:40 | : Скандалы

