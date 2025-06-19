Вверх
Прокуратура проверила готовность Каргополя к отопительному сезону

Прокурором Каргопольского района Романом Шадриным в целях обеспечения законности при подготовки  к отопительному периоду проверены каждая из 20 котельных города Каргополя и Каргопольского района, эксплуатируемые ООО «Каргопольские тепловые сети» и несколькими муниципальными унитарными предприятиями, в том числе работоспособность резервных источников питания.

Выявленные недостатки работы теплоснабжающих организаций при подготовке к предстоящему отопительному сезону стали причиной внесения в адрес их руководителей  представлений об устранении нарушений закона.

Вопрос подготовки к отопительному периоду находится на постоянном контроле в прокуратуре района.

 

