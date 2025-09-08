В Архангельской области обнаружены ядовитые скотомогильники

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Поводом для прокурорского вмешательства явилось отсутствие установленных санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и скотомогильников с захоронением в ямах, расположенных на территории Архангельской области и не имеющих собственника.

Отсутствие проектов санитарно-защитных зон является нарушением требований законодательства об охране окружающей среды, ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и создает возможную угрозу возникновения у населения особо опасной инфекции - сибирской язвы - при дальнейшем использовании территории, вспышек эпизоотий и эпидемий.

С целью устранения указанных нарушений Архангельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц в суд с требованием о признании бездействия Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области незаконным и возложении обязанности по разработке проектов санитарно-защитных зон скотомогильников.

Решением Вельского районного суда Архангельской области требования прокурора удовлетворены.

С принятым судебным актом не согласился ответчик, ссылаясь на отсутствие обязательных требований к разработке подобных проектов, указав также, что инспекция является ненадлежащим ответчиком по делу.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранного прокурора.