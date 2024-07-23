В Плесецком округе были нарушены права безработного на пособие

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка исполнения законодательства о занятости населения, в ходе которой выявлены нарушения прав жителя пос. Поча.

Установлено, что гражданин, уволенный из администрации МО «Кенозерское», признан безработным с назначением пособия по безработице в размере среднемесячного заработка за последние три месяца по последнему месту работы.

В ходе перерегистрации кадровым центром безработных граждан установлен факт осуществления гражданином до постановки его на учет в качестве безработного деятельности по договору гражданско-правового характера, что явилось основанием для снижения гражданину размера пособия до минимального, а также уведомления о необходимости возврата излишне выплаченной суммы пособия в размере 40 тыс. рублей и снятии с учета в качестве безработного.

Признав, что оснований для установления величины пособия по безработице в минимальном размере не имелось, Октябрьский районный суд г. Архангельска по иску прокурора Плесецкого района отменил приказ руководителя ГКУ «АОЦЗН» об изменении размера выплаты пособия по безработице, а также взыскал в пользу гражданина недополученную сумму пособия в размере 18 тыс. рублей. При этом суд указал, что условий о том, что период безработицы должен непосредственно следовать за трудовыми, а не гражданско-правовыми отношениями, законодательство о занятости не содержит.

Кроме того, суд указал, что условия для назначения пособия в максимальном размере, а именно наличие трудовой деятельности в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и продолжительность этой трудовой деятельности не менее 26 недель, гражданином соблюдены.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика о неправильном применении судом первой инстанции нормы закона – без удовлетворения.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора района.