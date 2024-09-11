Сийский специнтернат игнорировал Трудовой кодекс

Прокуратурой Пинежского района выявлено нарушение законодательства в сфере охраны труда в ГБСУ ССЗН Архангельской области «Сийский психоневрологический интернат».

Установлено, что при переводе работника на иную должность в 2021 году работодатель внес изменения в его трудовой договор, но не изменил условие о праве на дополнительный отпуск. Исполнять неизмененное условие трудового договора о предоставлении дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда работодатель отказался.

При этом согласно условий труда на новом рабочем месте Трудовой кодекс Российской Федерации не обязывал работодателя предоставлять работнику отпуск за работу во вредных условиях труда, но и не запрещал, так как это не ухудшает положение работника. При этом законом закреплена обязанность работодателя исполнять все условия трудового договора, если они не противоречат законодательству.

В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление об обязании работодателя предоставить работнику дополнительного отпуск за работу с вредными условиями труда за период с 2021 по 2023 годы вследствие неисполнения аналогичного требования представления.

Решениями судов первой и апелляционной инстанций требования прокурора отклонены, однако Третий кассационный суд, согласившись с доводами прокурора направил исковое заявление на пересмотр в Архангельский областной суд, где судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда требования прокурора удовлетворила в полном объеме, в том числе о компенсации морального вреда.