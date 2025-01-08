Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская фирма «ВодТрансСервис» пыталась неправедно заработать на сточных водах

Прокуратурой Архангельска проведена проверка соблюдения                    ООО «Водтранссервис» законодательства в сфере водоотведения.

Установлено, что Общество необоснованно предъявило в адрес ресурсоснабжающей компании документы на возмещение расходов, понесенных в мае 2024 года за транспортировку сточных вод по объекту водоотведения, не включенного в производственную программу, утвержденную Агентством по тарифам и ценам Архангельской области. 

В связи с нарушением установленного порядка ценообразования, заместителем прокурора города в отношении юридического лица                                        ООО «ВодТрансСервис» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.   

 Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Соломбальского судебного района города Архангельска организация  признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 50 тыс. рублей. 

05 март 11:39 | : Скандалы

Главные новости


Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню
Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (72)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20