Архангельская фирма «ВодТрансСервис» пыталась неправедно заработать на сточных водах

Прокуратурой Архангельска проведена проверка соблюдения ООО «Водтранссервис» законодательства в сфере водоотведения.

Установлено, что Общество необоснованно предъявило в адрес ресурсоснабжающей компании документы на возмещение расходов, понесенных в мае 2024 года за транспортировку сточных вод по объекту водоотведения, не включенного в производственную программу, утвержденную Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

В связи с нарушением установленного порядка ценообразования, заместителем прокурора города в отношении юридического лица ООО «ВодТрансСервис» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Соломбальского судебного района города Архангельска организация признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 50 тыс. рублей.