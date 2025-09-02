В Шенкурске чиновница от образования присвоела себе почти миллион

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего руководителя структурного подразделения в г. Шенкурске государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Устьянский индустриальный техникум» виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что на протяжении двух лет руководитель структурного подразделения образовательной организации, имея в силу своих должностных обязанностей доступ к наличным денежных средствам техникума, полученных от граждан в качестве оплаты за обучение по профессиональной подготовке водителей категории «B» и «С», систематически похищала вверенные ей денежные средства, причинив ущерб образовательной организации на сумму более 900 тыс. рублей.

Подсудимая на стадии предварительного следствия и в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Судом также удовлетворен гражданский иск образовательной организации о возмещении причиненного ущерба.