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Скандальное ПАО "ТГК-2" оштрафовано за плохую работу

Прокуратурой города Архангельска с привлечением специалистов администрации городского округа «Город Архангельск», представителями организаций, управляющими жилищным фондом проведены выездные мероприятия по 21 обращению граждан, принятым 04.12.2024 на личном приеме прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа, по вопросам качества предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, содержания инженерных систем теплоснабжения жилых домов.

По результатам проведенных обследований вскрыты факты ненадлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей, а также оказания коммунальных услуг с нарушением нормативных параметров в ряде многоквартирных домов, расположенных в территориальных округах, Варавино-Фактория, Северный Ломоносовский, Октябрьский, Соломбальский.

Данные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором города гарантирующему поставщику тепловой энергии, а также руководителям управляющих организаций представлений, которые удовлетворены. В настоящее время выполнены работы, направленные на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества в соответствии с нормативными параметрами.

По факту нарушения нормативов обеспечения населения коммунальной услугой по отоплению и горячему водоснабжению прокуратурой города в отношении ПАО «ТГК-2» возбуждено дело об административном правонарушении  по ч. 3 ст. 7.23 КоАП РФ.

Постановлением руководителя Государственной жилищной инспекции Архангельской области ресурсоснабжающая организация оштрафована на 50 тыс. рублей.

10 март 15:56 | : Скандалы

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