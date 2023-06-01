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Прокуратура обязала мэрию Архангельска привести в божеский вид ливневую канализацию

Прокуратурой г. Архангельска пресечено бездействие администрации городского округа «Город Архангельск» по обращению в Управление Росреестра по Архангельской области с заявлением о постановке на учет бесхозяйных объектов дренажно-ливневой канализации.

Установлено, что сети дренажно-ливневой канализации в районе дома № 94 корпус 1 по улице Воскресенской, дренажно-ливневые колодцы и дренажная канава вблизи домов № 52 и 54 по проспекту Московский в городе Архангельске не переданы в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации, надлежащим образом не содержатся, фактически не обслуживаются.

Признав, что указанные нарушения влекут несвоевременное и некачественное решение вопросов по обеспечению надлежащего технического состояния данных объектов, Ломоносовский районный суд г.Архангельска по искам прокурора города обязал муниципалитет немедленно их устранить.

Не согласившись с судебными актами, орган местного самоуправления воспользовался правом на их обжалование, указав, что в результате бездействия нарушений прав граждан не допущено.

Апелляционными определениями судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда решения суда первой инстанции оставлены без изменения, жалобы ответчика без удовлетворения.

Решения вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле территориального прокурора.

09 июнь 15:05 | : Скандалы

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