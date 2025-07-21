Вверх
Прокуратура взнуздала архангельскую фирму "Рикс" за ущерб экологии

По иску Архангельского межрайонного природоохранного прокурора с организации, осуществляющей транспортировку сточных вод, взыскан ущерб, причиненный почвам.

Как установлено прокурорской проверкой, подрядная организация ООО «Рикс», осуществлявшая в 2023 году по договору с ООО «ВодТрасСервис» замену канализационного коллектора в районе дома 12 по ул. Кировская в г.Архангельске, ненадлежащим образом произвела работы, допустив излив сточных вод на рельеф местности и загрязнение почв.

Ущерб, причиненный объекту окружающей среды, составил 7,9 млн рублей. 

Соломбальский районный суд г. Архангельска в полном объеме удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании с указанных организаций данного ущерба. 

Решение суда не вступило в законную силу.

 

