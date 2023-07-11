Животный мир Няндомы потерпел урон от лесорубов

Прокуратурой Няндомского района в ходе проверки исполнения законодательства об охране животного мира установлено, что ООО «Мошинское лесное хозяйство» на основании договора аренды передан лесной участок, на котором осуществлялась заготовка древесины.

В результате этой деятельности причинен ущерб животному миру, поскольку из-за рубки лесных насаждений нарушена среда обитания животных, снижена их численность и продуктивность популяции.

Решением Няндомского районного суда с организации взыскан ущерб, причиненный животному миру, на общую сумму более 150 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.