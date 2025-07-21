В Вилегодском округе обнаружен безправный и бесхозный дом

Решением Вилегодского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора и на администрацию Вилегодского муниципального округа возложена обязанность принять многоквартирный дом, расположенный по ул. База МПМК в дер. Мухонская, в муниципальную собственность, а также в течение месяца со дня включения данного дома в реестр муниципального имущества рассмотреть заявление граждан о приватизации квартиры, в которой они проживают, в чем ранее им муниципалитетом необоснованно отказано.

В реестре муниципального имущества этот объект недвижимости отсутствует, в Едином государственном реестре недвижимости право на него не зарегистрировано.

В одной из квартир названного дома зарегистрирована и проживает семья из трех человек, которой данное жилое помещение предоставлено в 1984 году.

Ранее этот дом входил в жилищный фонд, находившийся в ведении государственной строительной организации «Вилегодская МПМК», реорганизованной в 1994 году в одноименное товарищество с ограниченной ответственностью, а в декабре – в закрытое акционерное общество «Вилегодская МПМК», которое в апреле 2004 года ликвидировано.

Вопреки требованиям действовавшего законодательства об основах федеральной жилищной политики жилищный фонд предприятия при его приватизации и последующей ликвидации в муниципальную собственность не передан.

Решение суда в законную силу не вступило.