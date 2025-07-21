Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вилегодском округе обнаружен безправный и бесхозный дом

Решением Вилегодского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора и на администрацию Вилегодского муниципального округа возложена обязанность принять многоквартирный дом, расположенный по ул. База МПМК в дер. Мухонская, в муниципальную собственность, а также в течение месяца со дня включения данного дома в реестр муниципального имущества рассмотреть заявление граждан о приватизации квартиры, в которой они проживают, в чем ранее им муниципалитетом необоснованно отказано.

В реестре муниципального имущества этот объект недвижимости отсутствует, в Едином государственном реестре недвижимости право на него не зарегистрировано. 

В одной из квартир названного дома зарегистрирована и проживает семья из трех человек, которой данное жилое помещение предоставлено в 1984 году. 

Ранее этот дом входил в жилищный фонд, находившийся в ведении государственной строительной организации «Вилегодская МПМК», реорганизованной в 1994 году в одноименное товарищество с ограниченной ответственностью, а в декабре – в закрытое акционерное общество «Вилегодская МПМК», которое в апреле 2004 года ликвидировано.

Вопреки требованиям действовавшего законодательства об основах федеральной жилищной политики жилищный фонд предприятия при его приватизации и последующей ликвидации в муниципальную собственность не передан.

Решение суда в законную силу не вступило.

26 август 08:58 | : Скандалы

Главные новости


Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе
Судно ли это?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (314)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20