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Преподаватель архангельского вуза попался на взятках со студентов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  сотрудника одного из высших учебных заведений города Архангельска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя),  одного посредника по ч.3 ст.291.1 УК РФ и  студентов-взяткодателей по  ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Следствием установлено, что в 2022 и 2023 годах подозреваемый через посредника получил взятки в виде денег за оказание содействия в сдаче студентами экзаменов.   

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Подозреваемый задержан. Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. 

От взяткодателей поступили заявления о явке с повинной. Подозреваемый в получении взятки дал признательные показания.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

27 март 08:56 | : Скандалы

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