Архангельская трудовая инспекция требует защитить врачей от буйных пациентов

Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершено расследование тяжелого происшествия, произошедшего 4 августа 2025 года с врачом травматологом-ортопедом в травматологическом пункте Северодвинской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи.  Напомним, пациент, не дождавшись очереди, ворвался в кабинет к врачу и нанес ему удары, в результате которых  врач получил тяжелую травму.

В ходе расследования несчастного случая были изучены обстоятельства происшествия, документы и материалы, опрошены очевидцы и свидетели.  

 Кроме установления факта нападения на врача, в ходе расследования были выявлены сопутствующие факторы, которые могли повлиять на тяжесть последствий: выяснилось отсутствие тревожной кнопки у врача на момент нападения, отсутствие системы видеонаблюдения, а также недостаточная информированность персонала о порядке действий при возникновении конфликтных ситуаций.

 Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе возбуждено  дело об административном правонарушении  по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ в отношении виновных лиц.

 

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Инспекция напоминает о необходимости разработки и применении работодателями мер по снижению уровней профессиональных рисков. Необходимо выявлять и учитывать сопутствующие факторы, которые могут повлиять безопасность на рабочих местах, в том числе в медицинских организациях.».

22 август 11:00 | : Скандалы

