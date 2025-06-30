Виноградовский округ: жизнь между двух берегов

Жители еще одного муниципального образования Архангельской области апеллируют к федеральной власти, полностью разочаровавшись в чиновниках на местах. Аналогичные проблемы есть у Сольвычегодска, Шенкурска, Карпогор, значительной части Приморского округа..



Около 30% жителей Виноградовского округа, проживающих на правом берегу Северной Двины, брошены на произвол судьбы чиновниками окружной администрации, которые по всем предыдущим заявлениям должны были решить проблемы, «доставшиеся» им от преобразованного в округ Виноградовского района. В начале 2025 года Архангельский областной суд оставил без изменения судебное решение нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию Виноградовского округа организовать бесплатное круглогодичное транспортное сообщение через реку Северная Двина между Березником и Рочегдой.



Подумать только: несколько тысяч рублей за проезд! Либо вплавь – почти километр бурного течения. Какова перспектива для пожилых людей или детей? А каково врачам скорой помощи, которые вынуждены тащить в «не-сезон» больных на волокушах? И сколько граждан Российской Федерации не дождались оказания требуемой медицинской помощи по причине отсутствия круглогодичного сообщения с «большой» землей? Отмечу, что Рочегда и Сельменьга находятся не на острове в открытом море, а «всего лишь» на другом берегу Северной Двины – той реки, что разделяет, к примеру, Архангельск на разные берега.



Знаете, сколько мостов было построено в регионе за прошедшие 5 лет? Вот, и никто не знает, т.к. соответствующей информации в открытых источниках просто не найти. А значит, можно сделать вывод, что ни одного. И речь ведь не про сто или даже тысячу человек, проживающих на «отрезанной» территории, а о почти четырех тысячах северян.

А там, где нет дорог, нет связи между населенными пунктами, там нет и развития. И даже не о развитии речь, а о дальнейшем существовании таких территорий.

Леонид Таскаев