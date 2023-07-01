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В поселке Березник рукожопы сдали с недоделками дом

Прокурор Виноградовского района Архангельской области в судебном порядке обязал администрацию Виноградовского муниципального округа Архангельской области принять меры к устранению недостатков, допущенных при строительстве дома № 12А по ул. 8 Марта в п. Березник Виноградовского района.

Установлено, что для работников бюджетной сферы муниципалитет приобрел жилые помещения в многоквартирном доме, при строительстве которого застройщиком нарушены строительные и санитарно-эпидемиологические нормы.

Поскольку в настоящее время застройщик признан банкротом, а имеющиеся нарушения негативным образом сказываются на здоровье проживающих граждан, Виноградовский районный суд Архангельской области по иску прокурора района признал допущенное бездействие незаконным.

В срок до 30.12.2024 муниципалитет должен восстановить утепление и гидроизоляцию стен, систему вентиляции, в том числе на чердачном помещении, пароизоляцию чердачного перекрытия, в случае утепления здания изнутри выполнить заполнение швов облицовочного слоя кладки раствором, смонтировать систему водоотвода с кровли дома и ограждение кровли по всему периметру. 

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что указанные мероприятия должна осуществить некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области».

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

16 август 09:10 | : Скандалы

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