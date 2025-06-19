Заведено уголовное дело по экс-начальнику госпиталя ветеранов в Архангельске

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения бюджетного законодательства при использовании субсидий, выделенных Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь ветеранов войн».

Установлено, что бывший начальник госпиталя вопреки действующему законодательству в целях достижения высоких показателей, необходимого количества случаев госпитализации, сохранения выделенных на субсидии денежных средств давала неосведомленным о неправомерности ее действий подчиненным сотрудникам указания оказывать специализированную медицинскую помощь, включенную в базовую программу ОМС, и использовать субсидию на лечение подставных лиц, а также на финансирование лечения в госпитале гражданских лиц и работников госпиталя, фактически осуществляющих в этот период времени трудовую деятельность.

Фиктивное обеспечение выполнения государственных заданий на 2023 и 2024 гг. повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба бюджету Архангельской области в значительном размере на сумму свыше 33,5 млн рублей.

В этой связи по материалам прокурорской проверки и материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области следственный отдел по округу Варавино-Фактория г. Архангельск СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении бывшего начальника госпиталя возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора.