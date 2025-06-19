Группа Аквилон взяла шефство над госпиталем ветеранов войн

И. о. начальника областного госпиталя ветеранов войн Сергей Красильников поблагодарил председателя Правления Группы Аквилон Александра Фролова за помощь учреждению.

Силами Группы Аквилон были засыпаны старые котлованы на территории учреждения, участок площадью более 2,5 тыс. кв. м выровнен и подготовлен для благоустройства. По словам Сергея Красильникова здесь предусматривается создание рекреационной зоны отдыха с озеленением, прокладкой пешеходных дорожек, установкой скамеек. Также будет создана стоянка для автомашин посетителей госпиталя.

- Благодаря Группе Аквилон сделан первый шаг к обустройству территории. Мы планируем на этом не останавливаться, а создать полноценную зону отдыха для наших пациентов, - отметил Сергей Красильников.

Кстати, в госпитале для ветеранов войн сейчас проходят работы по созданию межрегионального протезно-ортопедического и реабилитационного центра для участников специальной военной операции. Планируется, что на базе учреждения будет оказываться комплексная и всеобъемлющая помощь: от психотерапии до установки и обслуживания протезов.



В состав центра войдет специализированная поликлиника, в которой участники СВО смогут получить в том числе стоматологическую помощь. Также планируется открыть эргокомнату. Уже оборудована реанимационная палата с возможностью респираторной поддержки. Отделение реабилитации будет укомплектовано современным оборудованием благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Ремонтные работы завершатся к осени этого года, тогда центр будет готов принять первых пациентов.





Группа Аквилон продолжит оказывать поддержку госпиталю.