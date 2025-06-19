Вверх
Прокуратура Коряжмы выбила благоустроенное жилье сироте

Прокуратура города Коряжмы Архангельской области провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что 20-летняя девушка постановлением администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» включена в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Однако по результатам рассмотрения ее заявления в предоставлении жилья органом местного самоуправления отказано.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации города предоставить ей во внеочередном порядке жилое помещение специализированного жилищного фонда.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, в настоящее время заявительница обеспечена благоустроенной квартирой.

(фото с https://domodedovo.msr.mosreg.ru

15 август 08:44

Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

