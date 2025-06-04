Вверх
Только прокурор смог настоять на установке светофора в Новодвинске

Прокуратурой области и автономного округа при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на пересечении автодорог по улицам Советов  и Пролетарской в г. Новодвинске в период с января 2022 года по февраль 2025 года зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, однако в нарушение статей 2 и 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
 «О безопасности дорожного движения» вопрос о светофорном регулировании перекрестка с повышенной аварийностью администрацией городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» не решен.

В этой связи прокурором г. Новодвинска главе администрации городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого подведомственным учреждением администрации обеспечена установка светофорного объекта.

