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Прокуратура попеняла властям ЗАТО г. Мирный на небезопасные дороги

Прокуратура ЗАТО г. Мирный провела проверку исполнения администрацией городского округа Архангельской области «Мирный» законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Надзорными мероприятиями установлены дефекты искусственных неровностей на участке улицы Ленина вблизи дома № 13, а также значительный износ, изменение световых характеристик или полное отсутствие горизонтальной разметки пешеходных переходов по улицам Ленина, Циргвава, Гагарина, Неделина, Чайковского и Советская.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации города внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, дорожное покрытие приведено в соответствие требованиям федерального законодательства.


01 июль 15:51 | : Скандалы

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