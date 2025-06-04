Вверх
Директор культурного центра в Каргополе оштрафован за кадровое самоуправство

Прокуратурой Каргопольского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что приказом директора культурного центра муниципальный служащий, ранее занимавший должность главного специалиста Управления образования Каргопольского муниципального округа, был принят на работу на должность администратора.

Вопреки требованиям законодательства о противодействия коррупции работодатель при принятии на работу бывшего муниципального служащего не сообщил в Управление образования о заключении трудового договора.

По результатам проведенной проверки прокурором района в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение требований федерального законодательства о противодействии коррупции при принятии на работу бывшего муниципального служащего.

 Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Няндомского судебного района директор культурного центра привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначен штраф в размере 20 000 руб.

11 август 10:19 | : Скандалы

