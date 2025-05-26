Служащий администрации Онежского округа оказался коррупционером

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности коммерческой организации ООО «Варяг».

Установлено, что бывший служащий администрации Онежского муниципального округа после прекращения трудовой деятельности в органах местного самоуправления создал юридическое лицо, став его единственным учредителем и руководителем.

Однако в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» не уведомил о трудоустройстве в коммерческую организацию администрацию Онежского муниципального округа.

В этой связи межрайонным прокурором в отношении коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи юридическое лицо признано виновным и оштрафовано на 50 тысяч рублей.