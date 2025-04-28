Бизнесмен из Подмосковья пытался испортить деньгами честного нарьянмарца

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя, осуществлявшего свою деятельность в Московской области, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностным лицам лично, совершенная в крупном размере).

По версии следствия СКР, обвиняемый в апреле 2023 года передал и.о. директора ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» незаконное денежное вознаграждение в размере 280 тыс. рублей, за оказание помощи в заключении государственного контракта поставки товаров между предприятием и подконтрольной обвиняемому фирмой на сумму около 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.