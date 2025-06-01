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В Архангельске задержан очередной взяточник в белом халате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению руководителя коммерческой медицинской организации в мошенничестве установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Также возбуждено уголовное дело и в отношении должностного лица государственного медицинского учреждения областного центра, ранее заподозренного в мошенничестве, выступившего, по версии следствия, взяткополучателем (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2020-2025 годах руководитель медицинских организаций, реализуя мошенническую схему, за незаконное денежное вознаграждение договорился с должностным лицом медицинской организации, который оформлял заключения о профессиональной пригодности работников организации, прошедших периодические медицинские осмотры в подконтрольных тому клиниках, в отсутствие необходимых исследований и осмотров специалистов. 

По результатам проведения указанных осмотров составлялись счета-спецификации с суммой, подлежащей выплате, которые передавались для оплаты. В результате незаконных действий государственному медицинскому учреждению здравоохранения причинен ущерб на сумму не менее 7 млн рублей, а его должностное лицо получило взятку в размере более полумиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и органов прокуратуры.

В отношении лица, обвиняемого в мошенничестве, ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Следствие ведет следственный отдел по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

31 июль 09:08 | : Скандалы

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