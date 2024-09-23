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Еще один сотрудник САФУ заключен под стражу за взяточничество

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при выполнении ремонтных работ двух зданий общежитий учебного заведения в областном центре установлена причастность должностного лица учебного заведения к получению взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Следствием установлено, что в конце 2023 года должностное лицо высшего учебного заведения потребовало от директора коммерческой организации взятку в размере 500 тысяч рублей за заключение договора на выполнение ремонтных работ в одном из общежитий учебного заведения и за беспрепятственную их приемку. Несмотря на то, что в установленные сроки ремонтные работы выполнены не были, для отдельных видов работ использовались материалы ниже по качеству и по стоимости, чем определено проектно-сметной документацией, произведена их оплата по договору в полном объеме. При этом директор коммерческой организации передал часть требуемой суммы взятки в размере 134 тысячи рублей. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения передать не смог, так как участники коррупционной схемы в августе текущего года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. 

В отношении должностного лица судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО.

Уголовные дела соединены в одно производство. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

15 октябрь 08:58 | : Скандалы

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