В НАО "откат" чиновникам закончился задержанием всех фигурантов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух работников государственного унитарного предприятия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и в отношении руководителя коммерческой организации по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, с октября 2022 года по февраль 2023 года руководитель и начальник отдела контрактной службы унитарного предприятия, основным видом деятельности которого является строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог в Ненецком автономном округе, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили взятку на общую сумму более 650 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за преимущественное заключение договоров на поставку продукции.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыска. Изъята документация, имеющая значение для дела.

Руководитель предприятия задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.