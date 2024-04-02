За I квартал в Прокуратуру Поморья поступило более 8 тысяч жалоб граждан

Как и в предыдущие годы обращение к прокурору в качестве правового механизма восстановления своих нарушенных прав выбирают многие жители региона.

В I квартале 2024 года в региональное надзорное ведомство поступило свыше 8 тысяч обращений.

В рамках предоставленных полномочий непосредственно прокурорами разрешено более 5 тысяч жалоб.

Традиционно большая часть обращений связана с вопросами исполнения федерального законодательства в различных сферах общественных отношений, их удельный вес составил 75 %.

Прокурорами восстановлены трудовые и жилищные права граждан, пресечены многочисленные нарушения законодательства об административных правонарушениях, об охране окружающей среды, исполнительном производстве и безопасности дорожного движения.

К примеру, по итогам рассмотрения представления прокурора Плесецкого района работнику коммерческой организации произведен перерасчет заработной платы.

Непринятие органом местного самоуправления мер по ликвидации свалки отходов производства и потребления потребовало вмешательства Котласского межрайонного прокурора.

Каждая шестая жалоба касалась вопросов соблюдения законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Доводы о несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам являлись предметом разрешения 72 обращений.

В 69 случаях заявители оспаривали законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским, административным и арбитражным делам.

Вопросы исполнения уголовных наказаний по-прежнему актуальны, разрешено 337 таких жалоб.

Всего по результатам изучения доводов заявителей выявлено свыше одной тысячи нарушений закона, для устранения которых приняты акты прокурорского реагирования.

К примеру, Онежской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установлено, что исправительным учреждением своевременно не предоставлены в уполномоченный орган сведения об увольнении осужденного с работы, вследствие чего ему не выплачена региональная социальная доплата к пенсии. По представлению прокурора права заявителя восстановлены, недополученные денежные средства получены осужденным.

Значительное внимание уделено встречам с населением. Так, на личный прием в органы прокуратуры области обратилось 1517 заявителей.

Приемы проводились как на базе органов прокуратуры, так и в приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области, на предприятиях, а также осуществлены выезды в отдаленные местности.

Проведены тематические приемы населения по вопросам исполнения законодательства о труде, об исполнительном производстве, о защите прав предпринимателей.

Для оперативного решения волнующих заявителей вопросов к проведению таких встреч привлекались региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей, представители областных органов государственной власти и руководители контролирующих органов.