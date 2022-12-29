В 2022 году прокуратура Архангельской области получила почти 36 000 жалоб от граждан

Обращение к прокурору в качестве правового механизма восстановления своих нарушенных прав выбрали многие жители региона.

В 2022 году в прокуратуру Архангельской области поступило 35,8 тысяч жалоб, что на 5,5 % больше чем в 2021 году.

Для разрешения и дачи ответа в уполномоченные органы государственной власти, местного самоуправления, контроля и правоохраны, обязанные в первую очередь рассматривать заявления граждан по вопросам своей компетенции, направлены 5,5 тысяч обращений.

В рамках предоставленных полномочий непосредственно прокурорами разрешено свыше 23 тысяч жалоб, из них каждая пятая признана обоснованной.

Традиционно, большая часть обращений связана с вопросами исполнения федерального законодательства в различных сферах общественных отношений, их удельный вес составил 67 %.

Наиболее часто граждане жаловались на нарушения в жилищно-коммунальной сфере, доводы каждого третьего обращения признаны обоснованными.

Участие прокуроров потребовалось для восстановления прав сторон исполнительного производства и участников по делам об административных правонарушениях. Пресечены многочисленные нарушения жилищного и трудового законодательства.

Надзорным ведомством изучены доводы 627 жалоб на нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Разрешено более 2 тысяч жалоб на нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях и 1,5 тысячи жалоб на нарушения при производстве предварительного следствия и дознания.

В 691 случае заявители оспаривали законность и обоснованность судебных актов по уголовным делам.

По-прежнему актуален вопрос исполнения уголовных наказаний, разрешено 2,4 тысяч таких жалоб.

По результатам проверок доводов заявителей выявлено свыше 6 тысяч нарушений закона, что на 36,7 % больше чем в 2021 году.

Для устранения нарушений законодательства и восстановления прав жителей региона принято свыше 4 тысяч актов прокурорского реагирования.

Более 6 тысяч граждан обратились на личный прием в органы прокуратуры области, чему способствовало продолжение реализуемой политики открытости надзорного ведомства, активизация работы по проведению выездных приемов населения, а также в учреждениях социального обслуживания и на предприятиях.

Прокуроры активно встречались с гражданами с ограниченными возможностями и иными лицами, относящимися к социально уязвимым категориям населения, посещали ветеранов.

Для обеспечения доступности обращения граждан за защитой нарушенных прав применяются «горячие линии», с полным перечнем которых можно ознакомиться на портале прокуратуры Архангельской области в разделе «горячие линии».